Agenzia ANSA

Chiusura in forte ribasso per ladi Tokyo, sotto pressione per il rialzo dei tassi d'interesse decisi da Stati Uniti edche fanno temere una nuova fase recessiva. Il Nikkei ha ceduto l'1,91%, a 27.516 ...Sessione da dimenticare per laUSA , con il Dow Jones che lascia sul terreno il 2,25%; sulla stessa linea, profondo rosso per ... che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'in ... Borsa: Europa apre fiacca dopo la Bce - Economia Roma, 16 dic. (askanews) - Avvio negativo per i listini europei sotto pressione per i timori di una nuova recessione. Francoforte cede lo ...Milano la migliore nelle prime battute a +0,2% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 dic - Dopo i 'falchi', ora tocca alle 'quattro streghe' e i listini azionari, che pure promettevano un av ...