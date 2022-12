Bonus Spesa a Natale | come ottenere i 600 euro | occhio alla scadenza

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Le festività natalizie si avvicinano e ilpuò essere un valido aiuto per famiglie e cittadini. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Nel 2020 il governo italiano ha introdotto ilper sopperire al disastro economico causato dal Covid 19 ma non tutti sanno che ancora oggi è possibile fare richiesta. L'ente di riferimento per la richiesta del2022 è il proprio Comune di residenza. Il governo infatti ha stanziato alcuni fondi da destinare ai comuni che provvederanno ad erogarli in maniera autonoma. Attenzione alle variazioni che potrebbero esserci nei diversi comuni. A cosa serve il? L'incentivo può essere utilizzato per i beni alimentari ma non solo. Sono compresi anche i prodotti di igiene e pulizia della ...

Trend-online.com

Un deterrente per chi una multa da 100 euro non rappresenta unaeccessiva da pagare. Per chi ... aie adesso pure all'assegno unico e universale sui figli fino a 21 anni di età, si ...Fino a fine anno la detrazione è pari al 50% su acquisti fino a 10.000 euro, mentre per gli anni 2023 e 2024 il massimale discende a 5.000 euro. Ilè valido per l'acquisto di mobili o ... Bonus spesa dicembre 2022: quali Comuni erogano voucher per ... I voucher del Bonus trasporti di dicembre, così come quelli che è stato possibile richiedere nei mesi precedenti, coprono i costi di abbonamenti mensili o annuali del 100%, eliminando una delle spese ...La pioggia di domande ha costretto il Comune a raddoppiare lo stanziamento. L’assessore Pireri: «Chi ha figli da 0 a 7 anni sta vivendo le maggiori difficoltà» ...