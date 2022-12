Bonus Casalinghe

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il di cui parleremo in questo articolo è una misura normativa diversa da quella erogata dall’Inps, che spetta a chi ha un’età superiore ai 67 anni e si è sempre occupato solo di lavori di casa e non avendo in tal modo avuto la possibilità di maturare i requisiti per l’accesso alla pensione minima. Quello di cui, invece, tratteremo qui ha sì come destinatari lee i casalinghi, ma a beneficiarne sono gli enti di formazione. Proviamo a capire meglio. : cos’è? Istituito con DL n. 104/2020, convertito poi con modificazioni, dalla Legge n.126/2020, il Bando Formazioneè un incentivo finalizzato alla formazione personale di chi si occupa delle attività di cura delle persone e dell’ambiente domestico a titolo gratuito. Come accennato, la categoria per cui ilè stato pensato è solamente la destinataria ...