(Di venerdì 16 dicembre 2022) . Restano ancora pochi giorni a quelli che non hanno ancora fatto domanda Un provvedimento una tantum, non per sempre. E una scadenza che si sta avvicinando, perché ilper presentare le domande e richiedere il150previsto dal decreto Aiuti ter terminerà il L'articolo proviene da Inews24.it.

Orizzonte Scuola

L'INPS ricorda i requisiti e la scadenza per la domandaeuro per alcune categorie di lavoratori. In particolare facciamo riferimento a: collaboratori coordinati e continuativi assegnisti di ricerca dottorandi con borsa di studio lavoratori ...... dei qualisarebbero stati offerti alle opposizioni) su tante micro - misure. Le modifiche al ... Ma resiste anche la richiesta di Noi Moderati di introdurre unalle imprese che assumono dopo 6 ... Bonus 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023 per precari, assegnisti di ricerca e dottorandi. Accredito a febbraio Bonus 150 euro, corsa contro il tempo: italiani avvisati. Restano ancora pochi giorni a quelli che non hanno ancora fatto domanda ...Italiani alle prese con l'inflazione: le imprese reagiscono offrendo premi e bonus ai propri dipendenti. Ecco come si sono mosse ...