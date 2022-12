Bonaccini Pd | ' Serve una dirigenza che sappia parlare in un bar | popolare e non populista'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Stefanoha partecipato a Roma all'iniziativa `Sinistra´ organizzata da Matteo Ricci, un'occasione per riaffermare la visione del Pd futuro da parte del candidato alla segreteria. "...

Sky Tg24

Stefanoha partecipato a Roma all'iniziativa `Sinistra popolare´ organizzata da Matteo Ricci, un'...una classe dirigente che guardi tutti all'altezza degli occhi, che quando entra in una ...Così Stefanoall'iniziativa 'Sinistra popolare' organizzata da Matteo Ricci a Roma. Stefano Bonaccini a Sky TG24 Live In Bergamo: "Serve nuovo gruppo dirigente Pd". VIDEO MOTTOLA – Torna il Presepe vivente di Mottola, manifestazione che, giunta alla ventiduesima edizione, quest’anno ritorna nella sua location storica ai piedi della collina mottolese: le Grotte della Ma ...1' di lettura 16/12/2022 - Due donne e due uomini guideranno il coordinamento provincia di Pesaro Urbino a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini alla segreteria del Pd. E' quanto deciso all' ...