(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ilsta lavorando sul mercato per cercare rinforzi in vista di gennaio, tra gli ultimi nomi ci sarebbe quello diIlsta lavorando sul mercato per cercare rinforzi in vista di gennaio, tra gli ultimi nomi ci sarebbe quello di. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Monza potrebbe essere ilper rafforzare la squadra di Thiago Motta.è stato proposto proprio dal Verona ai felsinei visto che il giocatore è ancora di proprietà degli scaligeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Ilsta lavorando sul mercato per cercare rinforzi in vista di gennaio, tra gli ultimi nomi ci sarebbe quello di Caprari Ilsta lavorando sul mercato per cercare rinforzi in vista di gennaio, tra gli ultimi nomi ci sarebbe quello di Caprari. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del ...Anche per questo il primato nel Circular City Index non ci coglie di, perché è il risultato del lavoro dell'Amministrazione. Un'economia green, infatti, è secondo noi il presupposto ... Bologna, a sorpresa per l’attacco spunta il nome di Caprari Il Bologna sta lavorando sul mercato per cercare rinforzi in vista di gennaio, tra gli ultimi nomi ci sarebbe quello di Caprari Il Bologna sta lavorando sul mercato per cercare rinforzi in vista di ge ...Destano molta preoccupazione le condizioni di Sinisa Mihajlovic. Un tweet di ieri del direttore del TG5 e grande tifoso biancoceleste, Clemente Mimun, hanno scosso il mondo del calcio. Come riporta l’ ...