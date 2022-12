Boldrini | “Il governo italiano incontri la comunità iraniana”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 16 dicembre 2022) ROMA – “In Iran è in corso una spietata repressione contro donne e giovani che scendono in piazza per chiedere libertà. Illache nelle nostre città manifesta in loro sostegno e convochi il rappresentante diplomatico”. E’ quanto scrive in un tweet l’onorevole Laura(foto), parlamentare del Partito Democratico ed ex presidente della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.