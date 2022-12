Biglietto di ingresso per entrare al Pantheon? Ecco chi potrà entrare gratuitamente

Leggi su funweek

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ilè una delle attrattive più belle di Roma dove è possibile ammirare la bellezza della cupola che caratterizza il monumento. Non solo è un punto di riferimento per i romani che non possono fare a meno di visitarlo almeno una volta l’anno, ma anche per tanti turisti che non vedono l’ora di scoprire tutti i particolari della struttura. Attualmente l’entrata è gratuita, ma si starebbe pensando un ipotetico. LEGGI ANCHE:–Solstizio d’inverno: l’effetto luminoso alche si può ammirare solo il 21 dicembreal? Tutti i dettagli al riguardo Il Campidoglio e il Ministero della Cultura vorrebbero introdurre, ad un prezzo basso e con diverse esenzioni, undiper il ...