Biathlon | IBU Junior Cup 2022-2023 | Italia seconda nella staffetta mista di Obertilliach!

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Prosegue con un podio per l’latappa della IBUCupdi: ad Obertilliach, in Austria, lavede il successo della Germania (5 ricariche utilizzate), che chiude in 1:09:33.5, andando a precedere l’(9 ricariche utilizzate),a 17.6, e la Francia(2 giri di penalità + 11 ricariche utilizzate), terza a 1:22.6. Questa la composizione del quartetto azzurro oggi in gara: Astrid Plosch (0+2), Linda Zingerle (0+3), Fabio Piller Cottrer (0+2) e Nicolo’ Betemps (0+2). ORDINE D’ARRIVO1 1 GER – GERMANIA 0+5 1:09:33.5 1 – 1 r FICHTNER Marlene F 0+0 0+1 0+1 18:29.9 4 18:29.9 4 +8.8 1 – 2 g RIEGER Magdalena F 0+0 0+0 ...