Biathlon | IBU Junior Cup 2022-2023 | Italia quarta nella staffetta single mixed di Obertilliach

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sfiora il podio l’seconda gara odierna della seconda tappa della IBUCupdi: ad, in Austria, lavede il successo della Slovacchia (2 giri di penalità + 8 ricariche utilizzate), che chiude in 38:46.3, andando a precedere l’Austria (11 ricariche utilizzate), seconda a 8.0, e la Svizzera (11 ricariche utilizzate), terza a 12.7.piazza per l’(1 giro di penalità + 13 ricariche utilizzate), con la coppia formata da Fabiana Carpella e Stefano Canavese, che termina con un ritardo di 13.5, a soli otto decimi dal podio. Domani la conclusione della tappa con le sprint. ORDINE D’ARRIVO ...

Prosegue con un podio per l'Italia la seconda tappa dellaJunior Cup 2022 - 2023 di: ad Obertilliach, in Austria, la staffetta mista vede il successo della Germania (5 ricariche utilizzate), che chiude in 1:09:33.5, andando a precedere l'Italia (...Ci sarà inoltre l'Junior Cup di. OA Sport vi propone la diretta live testuale degli sport invernali : tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 16 dicembre 2022 , con la cronaca in tempo reale, minuto ... IBU Cup, che vittoria per Federica Sanfilippo nella sua Val Ridanna: è pronta per tornare in CdM La Sprint che ha aperto il programma di gare altoatesine ha visto l'azzurra battere Vanessa Hinz, dimostrando ancora una volta di meritare un posto nel massimo circuito. Tra ...Federica Sanfilippo ha vinto la gara di casa di IBU cup in Val Ridanna pagando solo 30 secondi dall'ex fondista Lampijc sugli sci.