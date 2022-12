Berlino | scoppia un enorme acquario che ospitava 1500 pesci Le foto

TGCOM

Più di 100 operatori d'emergenza sono intervenuti, ha twittato il servizio antincendio di. 'L'acquario è danneggiato, l'acqua sta fuoriuscendo. Al momento la situazione non è chiara', si ...E' bello sapere che non esiste più un giudice a, perché - se esistesse e avesse voglia di ... (@itsmeback_) December 15, 2022 L'articolo Ma quandolo PfizerGate proviene da Blondet & . Berlino, esplode l'acquario cilindrico più grande al mondo con 1.500 pesci: due persone ferite Esploso l'AquaDome, l'acquario cilindrico più grande al mondo. Ancora ignote le cause dell'incidente, anche se pare accertato che si sia trattato di una violenta e improvvisa deflagrazione ...Il colossale AquaDom di Berlino con 1.500 pesci è esploso all’improvviso causando un disastro. Ecco le cause che possono portare alla distruzione di un acquario. L' AquaDom, l' acquario cilindrico ind ...