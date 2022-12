Berlino | esploso l’acquario cilindrico più grande al mondo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Questa mattina, venerdì 16 dicembre, alle ore 6 circa èl’enorme acquario “Sea Life”, situato nella hall dell’Hotel Radisson Blu di. A causa della forte esplosione due persone sono rimaste ferite: i malcapitati sono stati trasportati in ospedale ma, fortunatamente, non versano in gravi condizioni. Lavasca, alta 16 metri, conteneva 1500 pesci tropicali ed è unaattrazione turistica della capitale tedesca. Le pareti delsi sono disintegrate, e l’acqua ha inondato la hall dell’hotel nei pressi di Alexanderplatz., ritenuto “il piùacquariodel”, nel 2020 era stato completamente modernizzato, secondo la Dpa....

Una potente esplosione è stata registrata nell'acquario Sea Life dell'hotel Hotel DomAquarée, in centro a. Lo riferisce la Dpa spiegando che "èun grande serbatoio dell'acquario" e "l'acqua si sta riversando in strada", con la conseguente "chiusura della circolazione". Sul posto stanno ...per cause ancora da chiarire l'acquario 'AquaDom', una colonna alta circa 14 metri con 1.500 pesci situata nella lobby dell'hotel Radisson Blu della capitale tedesca, non lontano da ... È esploso il più grande acquario cilindrico del mondo L'acquario si trova nell'hotel "DomAquaree", a pochi passi dal Duomo di Berlino. Non si conosco i motivi dell'esplosione anche se alcuni media parlano di "affaticamento del materiale". Ci sono due fer ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...