Berlino | esplode un enorme acquario con 1 500 pesci tropicali | 2 feriti

(Di venerdì 16 dicembre 2022) È successo in un hotel della capitale: la vasca, alta 16 metri, era un’attrazione turistica. Ancora ignote le cause. Sul posto sono intervenuti almeno 100 vigili del fuoco

ilmessaggero.it

Una potente esplosione è stata registrata nell'acquario Sea Life dell'hotel Hotel DomAquarée, in centro a. Lo riferisce la Dpa spiegando che ''è esploso un grande serbatoio dell'acquario'' e ''l'acqua si sta riversando in strada'', con la conseguente ''chiusura della circolazione''. Sul posto ...La polizia diriferisce che due persone sono state ferite da schegge di vetro e invita i cittadini a evitare la zona perché una massiccia quantità d'acqua si è riversata in ... Berlino, esplode l'acquario cilindrico più grande del mondo: un milione di litri di acqua in strada e 1.500 pe Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Inondata la hall dell'hotel Radisson con un milione di litri d'acqua, a rischio migliaia di esemplari rarissimi ...