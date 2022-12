Berlino | esplode l’acquario Sea Life dell’hotel DomAquarée con 1500 pesci tropicali | 2 feriti – Il video

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Un acquario che ospitavaè esploso aSea, che si trova in centro città, ha ceduto per cause ancora da accertare. Lo riferisce la Dpa spiegando che «è esploso un grande serbatoio dele l’acqua si sta riversando in strada», con conseguente «chiusura della circolazione». Sul posto stanno intervenendo un centinaio di vigili del fuoco. L’edificioospitaSeae l’AquaDom. Ovvero una vasca gigante dove si trovano 1.500 specie die che rappresenta una popolare attrazione turistica. L’AquaDom è «il più grande acquario cilindrico indipendente ...

10.10maxi acquario tropicale Un enorme acquario cilindrico ospitato nell'hotel Radisson Blu di, nei pressi di Alexanderplatz, è esploso per motivi ancora da accertare. La vasca alta ...Una potente esplosione è stata registrata nell'acquario Sea Life dell'hotel Hotel DomAquarée, in centro a. Lo riferisce la Dpa spiegando che ''è esploso un grande serbatoio dell'acquario'' e ''l'acqua si sta riversando in strada'', con la conseguente ''chiusura della circolazione''. Sul posto ... Berlino, esplode l'acquario cilindrico più grande al mondo con 1.500 pesci: due persone ferite