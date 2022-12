Berlino | esplode l’acquario cilindrico più grande del mondo con 1500 pesci FOTO

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nelle scorse un acquario diche ospitava circa 1.500esotici, il cosiddetto AquaDom, è esploso improvvisamente spingendo circa 100 soccorritori ad accorrere in fretta e furia sul luogo del disastro., il piùdel, era situato nella hall del Hotel Radisson Blus. “Oltre agli incredibili danni marittimi, due persone sono state ferite da varie schegge di vetro“, ha così dichiarato la polizia disu Twitter. Secondo le prime informazioni, l’esplosione sarebbe avvenuta nel cuore della notte intorno alle 4:30. Die @Berliner Fw und wir sind in #Mitte im #Einsatz, da dort aus einem Aquarium eines Hotels massiv Wasser austritt. Es fließt auf die Straße. Bitte umfahren Sie den Bereich großräumig. Weitere Informationen ...

