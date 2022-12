Berlino | esplode il mega acquario con 1500 pesci tropicali

(Di venerdì 16 dicembre 2022) All’alba del 16 dicembre l’esplosione dell’AquaDom diha scioccato la capitale tedesca. Due persone sono rimaste ferite, l’acqua è arrivata al terzo piano dell’Hotel Radisson Blu, nel cui atrio si trovava l’AquaDom. Morti tutti, o quasi, i. Foto Twitter @oriolserradei record L’AquaDom non esiste più, dunque. Era forse il più grandecilindrico al mondo. Una colonna alta circa 15 metri con 1.500situata nell’atrio dell’hotel Radisson Blu che si trova non lontano dalla centralissima Alexanderplatz, a. Due persone sono rimaste ferite dalle schegge di vetro. La polizia ha invitato i cittadini a evitare la zona perché una massiccia quantità d’acqua si è riversata in ...

Repubblica TV

piovono pesci in strada. È accaduto in un albergo molto noto della capitale tedesca nel quartiere di MItte. La struttura è nota in tutto il mondo per un gigantesco aquario che esiste, o ...Svettava nel foyer di un hotel Radisson di, aveva un ascensore con le pareti trasparenti al suo interno per vedere da vicino i suoi 1.500 pesci tropicali e veniva utilizzato dai visitatori ... Berlino, esplode enorme acquario con 1500 pesci, strade allagate e feriti. Le prime immagini L'enorme acquario si trovava nel foyer di un hotel del centro di Berlino. Al suo interno passava un ascensore. Un testimone: «Dentro ha tremato tutto» ...L’acquario cilindrico più grande del mondo è esploso, frantumandosi in mille pezzi. L’Acquadom era alto 16 metri, era colmo di un milione di litri di acqua e al suo interno vivevano 1.500 pesci tropic ...