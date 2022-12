Benzema-Francia | non tira aria buona con Deschamps

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Durante il mese di spettacolo ai Mondiali di calcio del Qatar 2022 si è parlato tanto anche della possibilità di un arrivo in terra qatariota del Pallone d’oro, per la finalissima di domenica. Il calciatore francese, grande assente a causa di un infortunio, è rimasto nella lista dei giocatori di, quindi potrebbe unirsi ai compagni per l’ultimo round con l’Argentina.ha ricevuto l’ok dal Real Madrid nei giorni scorsi, ma è comunque improbabile che possa scendere in campo. Il rapporto conA rendere tutto molto incerto è anche il rapporto difficile con. Secondo quanto pubblicato da L’Equipe, infatti, tra i due non tirerebbe una. “Non voglio rispondere a questo. Prossima domanda”, aveva tagliato corto il ct francese ...

RaiNews

Il Daily scrive: 'Karimè furioso con il manager dellaDidier Deschamps e non ha intenzione di volare in Qatar per la finale della Coppa del Mondo. L'attaccante del Real Madrid è ...Eccolo: Kimpembe,, Nkunku, N'Golo Kante, Pogba, Lucas Hernandez, Maignan, in ultimo anche Rabiot e Upamecano. Sono i giocatori che mancano dall'inizio o sono mancati in corsa alla. ... Francia-Argentina, Benzema titolare per la finale Deschamps: "Non so chi metta in giro certe voci" Questo Mondiale non è stato il trionfo delle individualità ma di Nazionali nelle quali i valori tecnici dei calciatori e i valori umani che tengono insieme lo spogliatoio vengono prima della mera tatt ...Mondiali 2022, siamo arrivati alla finale che deciderà il nuovo campione del mondo, ma una curiosa tradizione sul Pallone d'Oro sembra sfavorire la Francia.