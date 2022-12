Benvenuto al nuovo partner MatchWornShirt

Leggi su seriea24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Grazie alla nostra nuovaship con, i fan di tutto il mondo avranno l’opportunità di possedere uno degli emblemi del calcio. La maglia indossata dai giocatori in una partita ufficiale. Avvicinare i fan all’essenza del gioco è l’obiettivo di Match Worn Shirt. La piattaforma internazionale di fan engagement offre ai tifosi di tutto il mondo la possibilità di fare offerte per le maglie indossate dai loro calciatori preferiti. I tifosi avranno un accesso esclusivo al club e allo stesso tempo potranno immortalare un momento della storia del calcio per l’eternità. L’Head of Business Development di, James Flude, ha dichiarato: “L’Italia continua a essere un grande mercato in crescita per noi e, mentre la Serie A continua a far crescere il suo pubblico globale, siamo lieti di aggiungere un’altra iconica ...