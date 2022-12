Batman avrà un grande ruolo nel nuovo DC Universe Parola di James Gunn

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Anche se ildi Robert Pattinson non entrerà a far parte del DCU, non vuol dire che che l'Uomo Pipistrello non ne farà parte. Così dicein un recentissimo tweet. Sebbene in un recente report si insinuasse che i neoeletti boss dei DC Studios,e Peter Safran, avessero intenzione di includere il Thedi Matt Reeves con Robert Pattinson nelDCsi era affrettato a smentire subito l'illazione. Nel frattempo sono uscite delle notizie contrastanti sul fatto che Michael Keaton e Ben Affleck potessero tornare nei panni dell'Uomo pipistrello, ma di fatto, salvo smentite, entrambe le loro versioni didovrebbero comparire nel The Flash con Ezra ...