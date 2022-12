Barilla prosegue la conquista degli Usa | acquisito il marchio Back to Nature

ilGiornale.it

Eventi speciali al DAMS di Messinacosì EPIC, rassegna multidisciplinare partita a ...di eventi speciali al DAMS sarà 'Ossa di Crita' (Produzione Mana Chuma Teatro) di e con Massimo, ......- teatro@astragali.org) nella sede di Astràgali Teatro in via Giuseppe Candido 23 a Lecce'...secondo appuntamento coinvolgerà l'autore e regista Salvatore Arena e l'attore Massimo... Barilla prosegue la conquista degli Usa: acquisito il marchio Back to ... Da lunedì 12 a venerdì 16 dicembre, al DAMS di Messina arrivano performance teatrali e incontri letterari: tutti gli eventi in programma.