Banca Ifis a fianco del Coni per sostenere i campioni azzurri del futuro

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Lo sport giovanile italiano vale trenta miliardi di euro all’anno, è sempre più seguito sui social e vince sempre più medaglie. Peril percorso di crescita dei giovanidello sport azzurro, per il secondo anno consecutivoè adelattraverso la donazione di borse di studio. Valore complessivo: centosessanta mila euro. L’iniziativa è stata presentata questa mattina dal Presidente del, Giovanni Malagò, e dal Presidente di, Ernesto Fürstenberg Fassio. «Tutto nasce da un rapporto personale tra me e il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio: è incredibile la sua attenzione verso il mondo dello sport. Ricordo ancora la sua chiamata dello scorso anno, mi chiese cosa avremmo potuto fare ...

