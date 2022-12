Autonoleggio - Rinnovato il contratto | salari aumenteranno in media di 130 euro

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L'Aniasa, l'Associazione Nazionale Industria dell'e Servizi Automobilistici aderente a Confindustria, ha raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per rinnovare ilcollettivo nazionale di lavoro degli oltre 20.000 addetti del settore dell', del soccorso stradale e di parcheggi/autorimesse. L'intesa, che copre una durata contrattuale di tre anni (dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024), prevede un aumento medio delle retribuzioni di 130e l'erogazione di un'una-tantum forfettaria di 560a gennaio e di ulteriori 250sotto forma di buoni acquisto. Soddisfatta l'Aniasa. L'accordo include, inoltre, un adeguamento delalle normative vigenti del mercato del lavoro e una ...

Quattroruote

