Associazione camorristica e frode sportiva | chiesti 4 anni e 10 mesi per Izzo

AvellinoToday

Per il difensore del Monza la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha chiesto 4 anni e 10 mesi di carcere con le accuse di concorso esterno ine due episodi di frode ......della Repubblica di Salerno Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di un'per ... Ai predetti risultano contestati i reati di direzione dell'omonima organizzazione, ... Camorra, blitz in Irpinia: arrestati i capi del clan paganese Fezza-De Vivo Guai giudiziari per Armando Izzo. Per il difensore del Monza la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha chiesto 4 anni e 10 mesi di carcere con le accuse di concorso esterno in associazione camo ...Quattro anni e dieci mesi per concorso esterno in associazione camorristica e per due episodi di frode sportiva. È la condanna chiesta dalla Dda di Napoli nei confronti del difensore del Monza, Armand ...