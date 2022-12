Assicurazione INAIL obbligatoria per studenti contro infortuni | scarica comunicazione alle famiglie

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi pertanto godono della copertura assicurativagli. Tuttavia, la copertura assicurativafornita dallo Stato non copre tutti i momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della Scuola. La normativa in vigore prevede la copertura assicurativa soltanto durante lo svolgimento di alcune e ben precise attività. Restano senza copertura anche le attività effettuate all’ esterno dell’edificio scolastico. Per questa ragione le scuole stipulano L'articolo .

Inail Comunicazione

L'Istituto nazionale per l'contro gli infortuni sul lavoro () ha disposto un'indagine a cui hanno partecipato 1.144 operatori della sanità e dalla quale è emerso che il 40% di ...La direzione regionale dell'Istituto Nazionale per l'contro gli infortuni sul lavoro () ha presentato all'Ars i dati sugli infortuni sul lavoro nel 2022 in Sicilia . Il quadro non è in miglioramento, anzi: rispetto al 2021 gli ... Giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto ... Incremento del 47% degli infortuni sul lavoro in Sicilia. A Messina le denunce sono state 5.057, il 17,9% del totale a livello regionale.Entro il 16/2/2023 dovrà essere presentata l'autoliquidazione INAIL 2022/2023. Per tale ragione l'INAIL ha reso disponibili le basi di calcolo necessarie a tale scopo.