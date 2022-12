Ascolti Tv analisi 15 dicembre | “Se mi Lasci ti sposo” e “Last Christmas” al 15% Vola Vinonuovo | buon supplente di Del Debbio Ok “Masterchef”

(Di venerdì 16 dicembre 2022)al top: Tg1 a 4,684 milioni e 24,2%. Tg5 a 4,143 milioni e 21,2%. Su Rai1 “I Soliti Ignoti” 3,935 milioni e 19,1%. Su Canale 5 “Striscia la Notizia” a 3,877 milioni di spettatori e 18,9%. Fiction di produzione un po’ moscia contro efficace pellicola di Natale, ieri sera giovedì 15nella griglia tv. Rai1 ha trasmesso il film tv Se miti. Canale 5 ha risposto con il primo passaggio free di, film sentimentale perfetto per il periodo. Mentre sono andate andata in onda su Italia1 la serie noire Crossfire e su Rai3 l’action Wolf Call. L’informazione e l’approfondimento? Al rientro dopo pausa su Rete4 Dritto e Rovescio con Marcelloal posto di Paolo Del, su Rai2 è scesa ancora in campo Ilaria ...

... soprattutto nelle prime settimane del Mondiale in Qatar ha registratodeludenti . La ... ma senza brillare dal punto di vista editoriale, con questo ricercato mix tra intrattenimento e...Dopo aver letto l'ennesimache metteva in risalto come lo share de "Il circolo dei Mondiali"... Ignoratoe share. Le menzogne mi indignano. Siete il nulla. Subito dopo la partita il ... Analisi Auditel del day time di lunedì 12 dicembre 2022 La direttrice di Rai Sport e conduttrice del Circolo dei Mondiali attacca i giornalisti, che avevano criticato la trasmissione di Rai 1 ...Un duro sfogo quello della direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano contro i colleghi che sui giornali hanno criticato Il circolo dei Mondiali, la trasmissione di Rai 1 in onda dopo la partita de ...