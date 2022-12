ASCOLTI TV 15 DICEMBRE 2022 | SE MI LASCI TI SPOSO | LAST CHRISTMAS | DRITTO E ROVESCIO | CROSSFIRE | TELETHON SHOW

DavideMaggio.it

Fino aperò lo stacco per il pubblico sarà a metà in quanto Canale5 nella giornata del ... Una scelta, quella di Mediaset, che fino ad ora si è rivelata vincente conrecord per la rete. ...Da parte di una piattaforma che ha bisogno di scoop per fare. The Times ha definito la ... Intanto noi aspettiamo le ultime tre puntate per oggi, 15. Cosa altro scopriremo sui Duchi ... Ascolti TV | Mercoledì 14 Dicembre 2022. Record per Francia-Marocco: 11,8 mln (49.8%). Il Circolo 15.74%, bene Tutte le cifre del Festival di Sanremo 2023 e delle passate edizioni: i cachet di conduttori, ospiti e cantanti in gara, quanto spende la Rai ...All'arrivo dei carabinieri gli aggressori erano già fuggiti, si tratterebbe una vendetta per un like sui social ...