Ascolti TV 15 dicembre 2022 | Amadeus colpito | la ghiotta vincita ai Soliti Ignoti - Il ritorno

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Come sono andati glitv del giorno 15? Segnaliamo all'istante la perfetta parità, almeno in termini di share, ottenuta tra Rai 1 e Canale 5 nella fascia Prime Time. Nel Preserale troviamo L'Eredità tra i programmi più visti, ma anche il game show diha messo a segno un gran colpo. Se da Flavio Insinna i colpi di scena sono stati davvero tanti, ai- Ilsi è registrata unaTV ieri 15Prime Time, parità Rai 1 e Canale 5 Continua il ciclo di ‘Purché finisca bene' su Rai 1. Ieri 15è stato proposto ‘Se mi lasci ti sposo' a 2.57 milioni di persone, pari ad uno share del 15%. Canale 5 ha mandato in ...

La Gazzetta dello Sport

Iniziano la collaborazione, a2019, dopo l'incontro con il loro produttore Mr. Brux. "I ...il giovane cantante pubblica il suo primo ep "Chi sono veramente" che ha catturato milioni di...Che oggi, 16, debutta sulla piattaforma. È nato con l'intento di "raccontare parte di un ... Una seconda stagione "Ci potrebbero essere buone speranze, dipenderà dagli". Le otto ... Ascolti tv lunedì 12 dicembre 2022: vince il Grande Fratello, basso Il Campione Tutte le cifre del Festival di Sanremo 2023 e delle passate edizioni: i cachet di conduttori, ospiti e cantanti in gara, quanto spende la Rai ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...