Arsenal | pronta l’offerta per Milinkovic Savic | le ultime

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’a fare sul serio per arrivare adella Lazio, i Gunners potrebbero avanzare un’offerta per il serbo L’a fare sul serio per arrivare adella Lazio, i Gunners potrebbero avanzare un’offerta per il serbo. Secondo quanto riportato dal Sun, gli inglesi vorrebbero soffiare il centrocampista alla concorrenza e potrebbero arrivare anche a offrire tra 60/70 milioni. Poi la palla passerà a Lotito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

La squadra vuole arrivare, e soprattutto compatta, alle nuove avvincenti sfide che l'... In tal senso stanno aiutando le amichevoli della Dubai Super Cup organizzata dall'. Un mini - ... Ipotesi doppio incarico per il tecnico della Roma. Scelto l'arbitro di Francia-Argentina. Federazione marocchina pronta a fare un reclamo alla ...