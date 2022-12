Arriva all’Edenlandia la giostra ‘Ufo speed’ | l’unica in Italia e la più veloce d’Europa

NapoliToday

...con il progetto Fullbrigh Sweet Christmas. Per la ... Dall'8'11 dicembre, dalle ore 10 alle 21, ci sarà il ... A San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dal 18 novembre...Sweet Christmas. Per la stagione natalizia l'... in provincia di Napoli, dal 18 novembreCircus Atmosphere, il ... All'Edenlandia arriva "La capsula del tempo" per la prima volta in Campania