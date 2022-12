Arno | a Firenze onda di piena da 1 350 metri cubi al secondo A Pontedera aperto lo Scolmatore per proteggere Pisa

(Di venerdì 16 dicembre 2022) E' passata senza provocare problemi, l'didell', a. Superata la prima soglia di criticità, a 3,73, che fa impressione ma non provoca danni. Ora la massa d'acqua trasportata dal fiume, calcolata al Ponte Vecchio intorno ai 1.350al, sta andando verso. Ma intanto, dalle 21 di stasera, 16 dicembre 2022, aè statolo: ossia il canale che devia il fiume verso il Calambrone per evitare l'impatto violento suL'articolo proviene daPost.

Corriere Fiorentino

Le immagini dall'alto dell', a, dopo una notte di nubifragi. In mattinata il fiume aveva superatogià il primo livello di guardia - tre metri di altezza - fino alla piena raggiunta nel tardo ...in piena,(foto da facebook) Strade, sottopassi e abitazioni allagate, così come campi e vivai, a causa della grande quantità di pioggia caduta nelle ultime ventiquattro ore . La zona ... Maltempo Firenze, l'Arno supera la prima soglia di guardia. Nardella: «Nessun rischio» Tracimata la Brana nel pistoiese. L'Arno ha superato il primo livello di guardia, questa mattina alle 8 scorreva sopra i 3 metri di altezza ...Meteo - Instabilità residuale interesserà l'Italia, miglioramento a seguire grazie alla rimonta dell'Anticiclone: ecco l'allerta della Protezione Civile ...