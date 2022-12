Armi all’Ucraina | Crosetto sbotta | stiamo onorando gli impegni del governo Draghi votati anche da Conte

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Più Italia in Europa: è questa la strategia delMeloni ribadita da Guidoe Antonio Tajani intervistati, nel corso della Festa del decennale di FdI, da Antonio Polito, con l’intervento da remoto del direttore del Corriere Luciano Fontana. Si è parlato di aiuti militari, dell’obiettivo della pace in Ucraina, del Mes, di migranti edell’ultima mossa della Bce che ha stabilito di alzare i tassi di interesse di 50 punti base.: perplesso dall’aumento dei tassi voluto dalla Bce Una decisione che il ministro della Difesaha commentato con sarcasmo. Nel corso dell’intervista ha ribadito le sue perplessità: “Io penso che per contrastare l’inflazione aumentare i tassi di interesse non è la strada giusta – ha detto – perché l’aumento dei prezzi in Europa non deriva da un ...