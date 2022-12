Argentina-Francia | niente maxischermi a Napoli | vietata l’autorizzazione

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 16 dicembre 2022)sarà la finale dei Mondiali di domenica prossima. In Qatar, Messi ha l’ultima opportunità di alzare al cielo la coppa più importante del mondo mentre Mbappé ha la possibilità di vincerla per la seconda volta consecutiva. Ancheè in fibrillazione per il forte legame che la città partenopea ha con la terra sudamericana, uniti dal nome di Diego Armando Maradona.finalemaxischermo (Getty Images)Finale Mondiale: no aiNella giornata di ieri si era diffusa la notizia dell’installazione di un maxischermo all’esterno di Castel dell’Ovo per permettere a tutti gli “argentini-napoletani” di poter assistere alla finalissima dei Mondiali in Qatar. Dal ...