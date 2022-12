Argentina-Francia | media | Platini respinge invito Macron per finale Mondiali

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’ex numero uno dell’Uefa, Michel, avrebbe rifiutato l’di Emmanuela recarsi in Qatar per assistere domenica pomeriggio alla. Lo riporta l’emittente ‘Europe 1’, secondo cui, sebbene fosse stato assolto dall’accusa di truffa e frode ai danni della Fifa, non vorrebbe incontrare delle sue vecchie conoscenze in Qatar.invece, come accaduto per la semicontro il Marocco, sarà presente in tribuna. SportFace.

