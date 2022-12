Argentina-Francia | la finale economica l’hanno già vinta i Bleus | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) 2022-12-16 12:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Domenica prossima, al Lusail Iconic stadium (impianto hi-tech da oltre 80mila posti a sedere), si affronteranno le due nazionali più in forma (e forse anche le più attese insieme al Brasile) di questo Mondiale. Chiunque vincerà, tra, entrerà, tra l’altro, per la terza volta, nell’albo d’oro della competizione. L’Albiceleste l’ha conquistato la Coppa del Mondo nel 1978 (in casa contro l’Olanda) e, successivamente, nel 1986 (superando i rivali della Germania), con in mezzo (nel 1982) il terzo titolo dell’Italia targato Enzo Bearzot. I, invece, hanno conquistato il primo trofeo iridato solo nel 1998 (nel ruolo di Paese ospitante). Il secondo è arrivato, meritatamente, 20 anni più tardi in Russia ...