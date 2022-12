Argentina-Francia è ben di più della sfida Messi-Mbappé

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Dialoghi mondiali” accompagnerà ogni giorno di Qatar 2022. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o forse no, dei primi Mondiali invernalistoria. Fulvio – Oggi voglio farti un po' di elenchi: l'è arrivata in finale superando Australia, Olanda, Croazia; lase l'è vista con Polonia, Inghilterra, Marocco. A naso mi sembra che laabbia già fatto qualcosa in più, peraltro vincendo sempre nei novanta minuti. Se c'è una squadra più in salute delle due, credo sia quella di Deschamps. Giuseppe – Tu dici? A me sembra che laarrivi alla finale un po' sulle gambe, e che contro Inghilterra e Marocco sia andata un po' in sofferenza, mentre l'col passare dei ...