Arbitro Argentina Francia | designato il fischietto per la finale Mondiale

(Di venerdì 16 dicembre 2022)ildel match che metterà in palio la Coppa del Mondo: ecco chi sarà Sarà il polacco Marciniak a dirigere, finalissima di Qatar 2022 in programma domenica. Assistenti saranno invece Sokolnicki e Listkiewicz, quarto uomo l’americano Elfath. Al VAR Kwiatkowski, coadiuvato all’AVAR da Soto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

