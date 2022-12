Antonella Roccuzzo non si toglie la maglia che porta fortuna all’Argentina

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 16 dicembre 2022)è sempre in tribuna durante le partite dell’Argentina ai Mondiali in Qatar. Insieme ai figli Mateo, Thiago e Ciro non fa mai mancare il suo supporto al marito Lionel Messi, attaccante albiceleste. Che sia per amore o per scaramanzia, allo stadio ha indossato sempre la casacca della Nazionale: non quella iconica a strisce bianche e celesti ma laaway, blu con dettagli viola. Un rito che non è passato inosservato. Unaspeciale Laaway dell’ArgentinaLa divisa away dell’Argentina, indossata dae dai suoi figli a ogni partita, non è unaqualunque: quella disegnata da Adidas per la “Seleccion” è piena di significati simbolici. Prima di tutto il colore: il viola, che è stato usato per la prima ...