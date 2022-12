Antonella Fiordelisi imita Oriana e sfocia nel volgare | il web la accusa

(Di venerdì 16 dicembre 2022) TraMarzoli il rapporto di prima non tornerà più. Giorno per giorno, nella casa del Grande Fratello Vip 7, le due sono sempre più lontane e l’ultimo gesto che ha fatto la fidanzata di Edoardo Donnamaria nei confronti dell’influencer venezuelana sicuramente ha complicato le cose. Lasi è prese le critiche di tutti i telespettatori del GF Vip 7 che hanno commentato sui social il suo comportamento. Ma che cosa ha fattoquesta volta? Scopriamolo. GF Vip 7,Marzoli ma cade nele fa una pessima figura La prova settimanale dei concorrenti del programma tv riguarda lezioni degli altri coinquilini. Una prova che ...

Fanpage.it

Al GF Vip , Edoardo Donnamaria sembra essere arrivato al punto di non ritorno nella sua storia con. Il concorrente del GF Vip non ha apprezzato una imitazione eccessiva di Oriana portata avanti dalla ragazza, contro la quale ha fatto una scenata e rispetto al cui atteggiamento ...Dopo giorni di litigi messi in campo davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip , Edoardo Donnamaria ehanno dormito separati. I due concorrent i , per la prima volta da quando è cominciata la loro storia, non sono andati a letto insieme. Si tratta della fine del loro rapporto I ... GF Vip, Antonella Fiordelisi imita Oriana Marzoli che commenta: Pessima, è ridicola Gf Vip 7, Micol Incorvaia confessa a Edoardo Tavassi: “Tutti pensavano che da parte mia non ci fosse trasporto, ma ho capito che…” L’influencer si è aperta con il… Leggi ...Edoardo Donnamaria si è scagliato contro Antonella Fiordelisi e si è detto deciso a troncare la loro relazione.