Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi | 16 dicembre?

(Di venerdì 16 dicembre 2022): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 16Vanessa, per riconciliarsi con Max, torna prima dal ritiro di scherma. Gerry però, ha scoperto la scappatella di Max e insiste per far sì che il ragazzo confessi alla fidanzata il suo tradimento. Josie, intanto, prega André di darle un’altra possibilità ma lui le dice che ne ha parlato anche con Werner ed entrambi sono d’accordo con Erik, il licenziamento è inevitabile. Max cena con Vanessa, poi le offre l’anello su una fetta di torta e ...

Tempesta d'Amore, anticipazioni dal 17 al 23 dicembre 2022: Josie viene licenziata, Vanessa scopre che Max l'ha tradita Un'alleanza inaspettata sta per cambiare per sempre gli equilibri di potere al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore Erik Vogt ...Un nuovo durissimo colpo è in arrivo per Selina von Thalheim (Katja Rosin)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore la donna perderà infatti ...