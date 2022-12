Agenzia ANSA

Nel 75/0 anniversario dell'azienda l'per la prima volta si è fatto in quattro. Tante sono infatti le copertine della pubblicazione per rappresentare le diverse anime del Cavallino: dall'ultima nata della gamma Gt, la ......ligure dello Sport 2022 Posted on 3 Agosto 2022 3 Agosto 2022 Author Redazione L'Ligure ... è stato presentato oggi alle 12 nella sala Trasparenza in piazza De. Le 1.992 società ... Annuario Ferrari 2022, 4 copertine per l'anno di Maranello - Piemonte (ANSA) - TORINO, 16 DIC - Nel 75/0 anniversario dell'azienda l'Annuario Ferrari per la prima volta si è fatto in quattro. Tante sono infatti le copertine della pubblicazione per rappresentare le diver ...The 75th anniversary Yearbook arrives with a look back at an historic twelve months for the Prancing horse, celebrating the cars, the people and the anniversary spirit ...