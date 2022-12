Anna sia ammala e dopo tutti gli altri In 5 anni vede morire tutti i suoi figli dello stesso male

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Che uno muoia prima dei genitori è un evento contro natura che provoca una sofferenza immane. Un uomo, in meno di cinque, ha vistonon uno ma. Il 52enne racconta disperato quella che lui descrive come unadizione. Aveva tre splendidi ragazzi: ora non ha più nessuno. La L'articolo proviene da Leggilo.org.

