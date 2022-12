Anna Pettinelli | perchè ha lasciato Amici | lo si era sempre sospettato

(Di venerdì 16 dicembre 2022)ha? Il pubblico della trasmissione lo aveva, ma adesso la diretta interessata ha chiarito quello che è veramente successo in un’intervista. Ecco le sue parole. Il 2022 ha portato degli enormi cambiamenti nella vita di. Non è più la professoressa di, e con lei ha L'articolo proviene da Inews24.it.

ilgazzettino.it

Ha destato molto scalpore il nuovo assetto del corpo docenti dell'edizione 22. Due sono le insegnanti che sono state lasciate a casa:e Veronica Peparini. Sull'ex insegnante di canto e di danza ne sono state dette di ogni tra indiscrezioni, ipotesi e voci di corridoio. In particolare per quanto riguarda la...Stefano Macchi ha annunciato la sua nuova relazione ad agosto, pochi mesi dopo la fine della storia con la conduttrice ... Elisa D'Ospina e Macchi aspettano un figlio, Anna Pettinelli rompe il silenzio: «Indelicato sbandierarlo su In Perchè Anna Pettinelli ha lasciato Amici Il pubblico della trasmissione lo aveva sempre sospettato: ecco le sue parole.Mistero risolto sull'uscita di scena da Amici: "La conduttrice ha ritenuto opportuno questo cambio" Ha destato molto scalpore il nuovo assetto del corpo ...