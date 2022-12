Angelina Jolie lascia il ruolo di inviato speciale Unhcr

(Di venerdì 16 dicembre 2022) caption id="attachment 246138" align="alignleft" width="150"/captionLa star di Hollywoodlascerà il suodidell'Alto Commissariato Onu per i rifugiati () per dedicarsi a "una più ampia serie di iniziative umanitarie e questioni relative ai diritti umani". E' quanto si legge in un comunicato congiunto diffuso dall'attrice e dall'agenzia Onu."Sono grata per il privilegio e l'opportunità che ho avuto di lavorare con così tanti funzionari dell'sul campo e altri colleghi eccezionali impegnati nel mondo, e di servire come- ha dettonella nota - continuerò a fare tutto il possibile negli anni a venire per ...

