Ancora Reichart | 'La Superlega non è morta | abbiamo parlato con 30 club Agnelli? Vi dico cosa avrebbe voluto'

Calciomercato.com

Secondo quanto sottolineato da Bernd, Ceo dell'A22 Sports Management (società promotrice della Superlega), "si tratta solo di un ulteriore passo in un casoaperto". Maha ...Le parole di, CEO della Superlega dopo il parere dell'avvocato UE sul contenzioso Fifa - Uefa: i dettagli, CEO della A22 Sports, ha pubblicato un comunicato a seguito del parere dell'avvocato UE sul caso Superlega. COMUNICATO - "L'opinione dell'avvocato generale è un passo in un caso in corso, e ... Ancora Reichart: 'La Superlega non è morta, abbiamo parlato con ... Niente superlega, queste le impressioni che arrivano dall’avvocato della corte europea e se saranno confermate, la superlega non riuscirà ad andare avanti e quindi ...Reichart, CEO della Superlega, ha voluto dire la sua dopo il parere dell’avvocato UE sul contenzioso Fifa-Uefa Reichart, CEO della Superlega, o meglio dell’A22 Sports, ha voluto dire la sua dopo il pa ...