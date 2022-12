Amici | Anna Pettinelli lancia una frecciatina all’ex | “Bisognerebbe avere rispetto”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 16 dicembre 2022) In una recente intervista al settimanale “Gente”,ha risposto per la prima volta alle domande riguardanti la sua relazione ormai terminata con Stefano Macchi, doppiatore con cui aveva partecipato a Temptation Island e che poco dopo la rottura con lei si è fidanzato con l’influencer Elisa D’Ospina, che aspetta un figlio da lui. E pur cercando di fare la superiore, lanon ha lesinato qualche22,parla per la prima volta della rottura con Stefano Macchi “Ad aprile ero stata io a chiudere la storia, ma ci siamo detti addio serenamente. Gli ho anche regalato alcune cose per la sua nuova casa” ha dichiarato. “Poco dopo però ho dovuto sapere che si era messo con la ...