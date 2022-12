Amichevoli 2022 | poker Lazio | termina 2-5 l’amichevole contro l’Hatayspor

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Buon test per la formazione azzurra di mister Sarri,2-5trae Hatayspor. E’ Matias Vecino a sbloccare il risultato al 32esimo minuto, ricevendo un assist involontario da parte di Immobile e insaccando il pallone in rete. Altre tre le reti nell’arco di 5 minuti: El Kaabi ristabilisce subito l’equilibrio, gol reso vano però dal doppio allungo della. Immobile batte bene il rigore concesso al 38esimo, Pedro poi chiude con la sua marcatura il primo tempo sul risultato dell’1-3. Nella ripresa è subitoad accorciare le distanze con la rete messa a segno al 47esimo da Ze Luis che svetta di testa più in alto di Lazzari e fa un grande gol. Al 63esimo arriva poi un nuovo rigore per le aquile, questa volta è Zaccagni a posizionarsi sul dischetto e a non sbagliare. La ...

Eurosport IT

Salernitana ko 3 - 1 Impegni in Turchia per le italiane nel giovedì di. Sampdoria beffata al 94' dall'Adana Demirspor di Montella, che strappa il 2 - 2 dopo i gol di Caputo e Murillo. ......30 Hapoel Tel Aviv - lsk Wrocaw 103 - 73 20:00 Trento - Hamburg Towers 85 - 80 Visualizza Eurocup CALCIO - MONDIALI QATAR 20:00 Francia - Marocco 2 - 0 CALCIO -14:30 Thailandia - Chinese ... Amichevoli - LIVE! Milan-Liverpool: diretta scritta e aggiornamenti in ... - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Divock Origi non parteciperà all'amichevole tra Milan e Liverpool, valida per la Dubai Soccer Cup, perché ha ...Sembrano le partite amichevoli che di solito si giocano d’estate. Ed ecco allora, oggi, Liverpool-Milan e poi, a seguire, stasera la Roma contro il Cadice. Ma estate non è. E ...