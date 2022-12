Amichevole Liverpool-Milan 4-1 | un punto conquistato dai rossoneri | LIVE NEWS

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ildell', in programma alle 16:30 ora italiana all'Al-Maktoum Stadium di Dubai. Segui la partita in diretta!

Sport Fanpage

DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Brutta sconfitta per il Milan nella secondagiocata nell'ambito della 'Dubai Super Cup 2022': i rossoneri crollano 4 - 1 contro ildi Klopp. Con Origi ko a causa di un risentimento muscolare al flessore, la squadra di Pioli ...4 Il Milan perde anche la secondaa Dubai contro ilcon un passivo largo e immeritato: 4 - 1. Ecco i nostri giudizi su alcuni dei protagonisti della partita: TOP Saelemaekers : riecco Alexis, una ottima notizia ... Amichevole Liverpool-Milan oggi dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni Il Milan viene sconfitto in amichevole dal Liverpool nella Dubai Super Cup: finisce 4-1 con doppietta nel finale di Nunez ...Il Milan ha perso per 4-1 contro il Liverpool nella seconda e ultima amichevole effettuata durante la tournée di Dubai. TOP Alexis Saelemaekers 6,5 - Il gol della bandiera ...