Ambra Angiolini | la figlia Jolanda replica agli hater

Ascolta questo articolo Tutti conoscono in Italia la conduttrice e attrice televisiva. Si tratta di una delle personalità più note del modo dello spettacolo, che nel corso degli anni ha saputo farsi strada ed entrare nel cuore del grande pubblico , questo anche grazie ...Crescere con due genitori famosi non è tutto rose e fiori come si potrebbe credere. Ce lo ricorda con intelligenza e sensibilità Jolanda Renga, 18 anni. La primogenita die Francesco Renga ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video - confessione che nel giro di qualche ora è già diventato virale. Davanti alla telecamera, Jolanda si annuncia così: " ...Il video sfogo di Jolanda Renga è solo l'ultimo episodio di accanimento social contro i figli dei vip. Cerchiamo di capire perché.Tra tanti post con cui Francesca Barra ha sempre denunciato offese, cattiverie, aggressioni di ogni tipo, oggi ha pianto vedendo il video di Jolanda Renga. La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Ren ...