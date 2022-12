“All Run Christmas” 2022 | al via la 2° edizione tra sport | beneficenza e magia del Natale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma – Mancano pochi giorni al taglio del nastro della secondadi “All Run”, l’eventoivo ideato da Annalisa Minetti e Davide De Luca con la magistrale organizzazione dello Sci Club Madonna del Monte che, con successo, ha reso unico e magico ilper molti bambini delle case-famiglia, per moltissimi atleti, vip e famiglie. La novità di quest’anno sarà la 10 km + 1 km che andranno ad aggiungersi alla 25 km che, lo scorso anno, ha visto l’adesione di molti atleti. Un solo evento che, la scorsa, attraverso la corsa amatoriale e non, ha unito migliaia di persone nella splendida cornice degli Altipiani di Arcinazzo e di Anagni passando per Trevi nel Lazio. Le adesioni sono state più di mille; tra loro circa duecento atleti professionisti che hanno corso la 25 km che ...

Corriere dello Sport

... artigiani e produttori locali organizzata in collaborazione con l'associazione Mani Maestre e Terra e Mani Ore 14:30'Oratorio San Luigi 'Festa in oratorio e santa Claus' : festeggia l'arrivo ...... attuale azionista di controllo della società finalizzato'acquisizione dell'intero capitale ...di NB Aurora Holdings sarà pari a circa 16 milioni di euro (inclusi i costi di transazione e il- ... “All Run Christmas", la maratona e la solidarietà in un unico abbraccio per le case-famiglia L'appuntamento è domenica 18 dicembre alle ore 10. Il percorso prevede il passaggio da Altipiani di Arcinazzo Romano e Trevi nel Lazio, per poi approdare ad Anagni.Che Natale a Tarquinia! Le festività iniziano a entrare nel vivo, la città già da qualche giorno brilla delle luci della festa – a iniziare..