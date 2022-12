Aleksandr Vlasov punta alla maglia rosa 2023 | ' Voglio battere Remco Evenepoel' - Sport - Altri Sport

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il russo individua già l'avversario numero uno: 'Dovremo inventarci qualcosa per difendere il titolo di Jai ...Come detto da lui stesso, il classe 1996 avrà l'arduo compito di difendere il trionfo del compagno Jai Hindley della passata stagione: "Quella vittoria potrebbe mettermi addosso un po' di pressione in ... Aleksandr Vlasov punta alla maglia rosa 2023: "Voglio battere Remco Evenepoel" Il campione europeo dei 10mila metri si lancia nella maratona: il 2 aprile in gara a Milano per il suo storico debutto ...Assieme al campione uscente Jay Hindley, al via del Giro d'Italia la Bora Hansgrohe potrebbe schierare anche Aleksandr Vlasov ...